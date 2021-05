Rissa a Corigliano Rossano, una persona finisce ai domiciliari

CORIGLIANO ROSSANO Rissa nei pressi del supermercato “Eurospin” sito in viale S. Angelo del comune di Corigliano Rossano area urbana di Rossano. La polizia intervenuta sul posto ha arrestato le persone coinvolte con l’accusa di rissa aggravata. Il furioso litigio ha visto protagonisti alcuni cittadini pakistani e persone del posto. Sequestrato un coltello. A seguito del rito per direttissima, svolto questa mattina presso il tribunale di Castrovillari, il Giudice ha convalidato l’arresto eseguito dagli uomini del locale Commissariato confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari per un solo soggetto mentre per gli altri cinque è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.