Scontro tra due auto a Vibo Marina, un morto

VIBO VALENTIA È di un morto e due feriti il bilancio di un terribile incidente avvenuto nella serata di ieri, attorno alle 20.25, in via Senatore Parodi, a Vibo Marina, nei pressi del cementificio. Sul posto è stato immediato l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e dei sanitari del 118.

Secondo quanto ricostruito, sono due le vetture coinvolte, due Lancia Y che, per cause in corso di accertamento, i sono scontrate e a seguito dell’urto gli occupanti sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno estratto gli occupanti dall’abitacolo della vettura, due dei quali feriti in gravi condizioni mentre per la terza persona i sanitari hanno constatato il decesso.