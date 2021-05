Spiagge piene e ritorno in montagna: la Calabria nel week end “giallo”

COSENZA Qualcuno ha preferito godersi il sole cocente del primo vero week end estivo, mentre c’è chi ha optato per una passeggiata al fresco in montagna. La Calabria, in zona gialla, dai centri storici alle località marittime si ripopola. In città, strade e piazze della movida riaccolgono giovani e meno giovani dopo un lungo anno segnato dalla diffusione dei contagi da Coronavirus e dalle misure imposte dal Governo. Qualcuno si dimentica di indossare correttamente la mascherina ed è immediato l’intervento delle forze dell’ordine, altri rispettano le distanze e provano a dimenticare le difficoltà vissute in oltre un anno di pandemia. Il virus circola ancora, nonostante i numeri riferiti a contagi e ricoveri siano relativamente bassi. L’attenzione deve rimanere alta ed occorre rispettare gli obblighi imposti. La campagna di vaccinazione prosegue e si spera di poter accelerare nelle prossime settimane raggiungendo il numero più alto di aventi diritto. A giudicare dalle presenze massicce, quello appena concluso è un fine settimana caratterizzato da un clima del tutto diverso rispetto a qualche settimana fa, quando le città erano erano semi-deserte per le restrizioni da Covid.