COSENZA L’elenco delle opere incompiute della Regione Calabria viene aggiornato con cadenza periodica. I lavori però – come spesso raccontiamo – restano fermi per mesi e le percentuali di avanzamento dei progetti originariamente previsti sono vicine o addirittura ferme allo zero. In questo anno segnato dalla pandemia, molti progetti sono stati riposti nel cassetto. Come evidenzia la stessa Regione Calabria sul sito ufficiale «a causa dell’emergenza Coronavirus, il termine del 31 marzo 2020 per la trasmissione all’osservatorio regionale dell’elenco delle Opere incompiute è stato ulteriormente prorogato al 22 luglio 2020 e il termine del 30 giugno 2020 per la pubblicazione dell’elenco anagrafe da parte del Ministero delle Infrastrutture e delle Regioni, prorogato al 21 settembre 2020», salvo ulteriori sospensioni. Insomma, toccherà aspettare ancora qualche settimana per avere un’idea chiara dello stato dell’arte relativo all’avanzamento dei lavori. Intanto però è possibile scorgere, nell’elenco delle opere incompiute 2020 (anno di riferimento 2019) sul sito della Regione Calabria, numeri e ritardi riferiti – tra gli altri – ad alcuni importanti progetti di edilizia sociale.

Edilizia sociale “work in progress”

Molti dei lavori si riferiscono, come accennavamo in precedenza, al completamento o alla realizzazione di alloggi di edilizia popolare. A Catanzaro, ad esempio, si parla di due fabbricati con 24 alloggi in località Pistoia rimasti ancora su carta. Il progetto da quasi 2 milioni di euro è dell’Aterp, l’azienda territoriale edilizia pubblica della Calabria. Medesima stazione appaltante (Aterp), la ritroviamo anche nel caso dei lavori di costruzione di quattro alloggi in Località Macchia nel comune di San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza, e nel progetto di realizzazione di dieci abitazioni nel comune di Spezzano Sila (località Cozze Prato). In entrambi i casi, i lavori vengono dati al 22% del completamento e dunque ancora lontani dall’essere conclusi. La tabella “work in progress” è presente sui cantieri delle strutture di edilizia residenziale pubblica nel comune di Morano Calabro dove sono 40 gli alloggi previsti in località Cappuccini, a cui si aggiungono quelli dei comuni di Oriolo e Guardia Piemontese, tutti in provincia di Cosenza.

Le altre opere incompiute

Nel corposo e dettagliato elenco non figurano solo abitazioni destinate al social housing. Scorrendo la tabella degli interventi, cattura l’attenzione la voce relativa all’acquisizione ed al recupero di un immobile nel comune di Torre di Ruggiero dove dovrebbe sorgere un centro di formazione per persone diversamente abili. Ad Acri, invece, è stato portato a termine solo il 10% del lavoro relativo alla nuova caserma dei carabinieri mentre a Siderno si attende ancora di conoscere tempi e denari da investire nel nuovo teatro.