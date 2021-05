Ristrutturazione aziendale delle cliniche San Bartolo e Misasi, il plauso di Greco

COSENZA «Siamo grati a tutta la squadra delle due cliniche San Bartolo e Misasi per l’impegno, l’entusiasmo e l’abnegazione che stanno continuando a condividere rispetto all’azione di ristrutturazione dell’intera organizzazione aziendale che è in corso e che prosegue sotto i migliori auspici». È quanto dichiara il responsabile del Gruppo iGreco Ospedali Riuniti Giancarlo Greco ringraziando una per una tutte le professionalità (medici, terapisti, infermieri, operatori socio-sanitari, amministrativi e manutentore) che, sotto il coordinamento di Emilio Rovito e Maria de Cicco, «dimostrano di volerci affiancare in questo nostro nuovo progetto che porta con sé la nostra nota distintiva: porre al centro la squadra e le risorse umane. Si respira voglia di ripresa e ottimismo in tutti. E non possiamo che interpretare questo atteggiamento come l’autentico valore aggiunto di un percorso che con queste premesse non potrà che far guadagnare momenti di crescita per quanti vi si renderanno protagonisti».