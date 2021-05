Regione, tempo di riconferme ai vertici dell’alta burocrazia

CATANZARO Tempo di riconferme alla Cittadella: restano in sella Giacomo Giovinazzo, Mimmo Pallaria e Mario Donato. Nell’ultima seduta la Giunta regionale ha nominato i dirigenti generali reggenti di tre Dipartimenti, confermando nei relativi incarichi Giovinazzo all’Agricoltura e Risorse agroalimentari, Pallaria alle Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità e Donato alla Stazione unica appaltante. I loro incarichi erano scaduti il 18 maggio. Le nomine sono state effettuate dalla Giunta “nelle more dell’espletamento delle procedure di legge per l’individuazione del dirigenti titolare”: successivamente sono state formalmente conferite con decreto dal presidente facente funzioni della Giunta, Nino Spirlì: Giovinazzo, Palaria e Donato sono stati nominati «onde evitare che una condizione di vacatio possa determinare una pregiudizievole interruzione delle attività di competenza»: la loro reggenza è di durata annuale ed «è comunque – si legge nel decreto – risolutivamente condizionato alla nomina, secondo le procedure di legge, del dirigente titolare».