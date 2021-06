COSENZA Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, giudice Giuseppe Valea, a latere Giuseppe De Salvatore e Mariarosaria Migliarino, ha accolto il ricorso dell’avvocato Gianpiero Calabrese e annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere inflitta il 9 marzo del 2021 a K. S. La donna era accusata, insieme ad un’altra persona, di «essersi procurata un ingiusto profitto abusando dell’inesperienza di una minore e rendendola succube, facendola credere di essere vittima di sortilegi».

La vicenda

Circonvenzione di incapace. Era questa l’accusa mossa nei confronti di due donne, una originaria di Cosenza e una di Montalto Uffugo, arrestate al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Cosenza ed eseguita dalla Polizia. Le due – stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini – avrebbero approfittato di una minore di 15 anni, costringendola a consegnare somme consistenti di denaro. In più occasioni, la minore avrebbe addirittura aggredito i genitori che tentavano di dissuaderla. I familiari della vittima del presunto raggiro, sarebbero stati oggetto di minaccia da parte delle due donne anche dopo aver denunciato quanto accaduto alle forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di polizia di Cosenza hanno pedinato, intercettato i presunti responsabili, raccogliendo elementi utili alle indagini. A casa di una delle due donne, erano stati ritrovati libri di magia e postepay. Come se non bastasse, dopo le misure cautelari eseguite, M.E. (l’altra indagata) avrebbe continuato a chiedere denaro alla minore anche se sottoposta agli arresti domiciliari. (NE ABBIAMO PARLATO QUI) (f.b.)