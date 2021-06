Porte girevoli alla Cittadella: Bufano capo di gabinetto al posto di Vigna che va alla Film Commission

CATANZARO Porte girevoli alla Cittadella in un tourbillon di decreti, di nomine e di caselle che si aprono e si chiudono. Come anticipato dal Corriere della Calabria (leggi qui ) il presidente facente funzioni della Giunta regionale Nino Spirlì ha nominato il suo nuovo capo di gabinetto, l’avvocato Franceschina Bufano: la Bufano è stata designata con un decreto (il numero 42) nel quale Spirlì ha revocato l’incarico al precedente capo di gabinetto, Luciano Vigna, “fedelissimo” di Jole Santelli, il quale, a sua volta, con un successivo decreto (il numero 43), è stato nominato direttore della Fondazione Calabria Film Commission. Con un primo decreto (il numero 41), inoltre, il presidente Spirlì ha nominato Gianluca Nardi segretario particolare con trattamento economico pari al 100% e Mafalda Santoro responsabile amministrativo, con trattamento economico pari al 50%, in sostituzione dell’avvocato Bufano. Bufano ha 31 anni ed è esterna alla pubblica amministrazione: quella di Spirlì è dunque una scelta che arriva dalla sua stretta cerchia ed è una nomina di stretta osservanza leghista, visto che la Bufano è stata coordinatrice organizzativa del Carroccio dell’area Cosenza meridionale e hinterland e nei scorsi ha difeso l’eurodeputato ex Lega Vincenzo Sofo nel ricorso con il quale aveva chiesto di entrare nell’Europarlamento. A farle posto nel posto probabilmente più ambito al decimo piano della Cittadella è Vigna, che invece sarà il nuovo direttore della Fondazione Calabria Film commission (subentra al dimissionario Vittorio Romano). Vigna dovrà esercitare le funzioni di cui all’articolo 12 dello Statuto. L’incarico è conferito con contratto di diritto privato, con durata pari a cinque anni a partire dalla data di nomina; il relativo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, decurtato del 20%, come previsto dall’articolo 12 dello Statuto. «Ringrazio Luciano Vigna per quello che ha fatto in questo anno e mezzo, contrassegnato da una emergenza sanitaria ed economica senza precedenti. Sono certo – afferma il presidente Spirlì in una nota diffusa dall’Ufficio stampa della Giunta regionale – che saprà mettere a frutto la sua alta professionalità anche nella veste di direttore della Fondazione Film commission, asset sempre più strategico della Regione Calabria. Sono altresì sicuro che l’avvocato Bufano, anche nel nuovo ruolo, confermerà le grandi doti umane e professionali messe in mostra in questi mesi, durante i quali ha affiancato con grande spirito di servizio il capo di gabinetto uscente».