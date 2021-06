Carabinieri, Pucciarelli: «Cacciatori di Calabria, un’eccellenza»

CATANZARO «Fate parte di un dispositivo operativo che risponde molto bene alle criticità presenti in questo territorio, un Reparto indispensabile nelle zone più sensibili sotto il profilo della pubblica sicurezza che assicura il controllo delle zone impervie della regione, ad integrazione delle attività svolte dai reparti territoriali, vera spina dorsale dell’Arma dei Carabinieri». Lo ha detto, secondo quanto riferisce una nota, il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso della sua visita al Comando squadrone eliportato “Cacciatori di Calabria”.

«Svolgete compiti delicati – ha aggiunto – legati all’attività di prevenzione e contrasto della criminalità, di controllo del territorio, di supporto alla comunità. Proprio grazie alla vostra profonda conoscenza delle dinamiche sociali e delle realtà criminali in cui operate, assicurate un valore aggiunto per il controllo del territorio, in grado di alimentare un circuito virtuoso di cui beneficia l’intero sistema di sicurezza pubblica, dando al tempo stesso, concrete risposte ai bisogni dei cittadini».

«Il successo delle vostre operazioni – ha proseguito – è il frutto del connubio tra la rigida selezione e l’intenso e proficuo addestramento a cui siete stati sottoposti. Capacità professionali che si uniscono alla vostra straordinaria passione, coraggio, senso del dovere e determinazione messi in campo ogni giorno per garantire quei principi di legalità e sicurezza che sono alla base della nostra democrazia. A tutti voi rinnovo la mia stima e il mio sincero ringraziamento».