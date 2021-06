La Camera di Commercio di Cosenza presenterà il codice delle aziende sanitarie locali

COSENZA La Camera di Commercio presenterà il prossimo 15 giugno, alle 16, in diretta dalla Camera di Deputati e in collegamento con il Salone Mancini dell’ente, il Codice delle Aziende Sanitarie Locali, curato da Quirino Lorelli e il Primo Rapporto Nazionale sull’imprenditoria sanitaria, realizzato in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio, Guglielmo Tagliacarne, con un focus sulla provincia di Cosenza. Lo riferisce un comunicato dell’ente camerale.

«Un doppio appuntamento – è detto nel comunicato – dedicato ad un settore strategico, di cui la pandemia ha drammaticamente evidenziato la centralità e le fragilità, con una riflessione organica che tiene conto sia degli aspetti normativi e di regolazione sia del concetto di Filiera della Salute che, in termini economici e produttivi, rappresenta un sistema integrato nelle sue componenti pubbliche e private. Parteciperanno all’evento, che sarà trasmesso in diretta streaming sulla web tv della Camera dei deputati, il presidente Klaus Algieri, il segretario generale della Camera di Commercio, Erminia Giorno, la giornalista Rai, Giancarla Rondinelli, il professore ordinario dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Antonio Viscomi, il generale di brigata Roberto Rosetti, consigliere medico in rappresentanza del Commissario per l’emergenza Covid, il magistrato della Corte dei Conti, Quirino Lorelli, e il direttore Centro studi Camere di Commercio “G. Tagliacarne”, Gaetano Fausto Esposito.