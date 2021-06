La “rivoluzione della mobilità” a Cosenza si fa con 30 chilometri di piste ciclabili

COSENZA La città di Cosenza è protagonista di una vera e propria rivoluzione della mobilità urbana: ben 30 chilometri di nuove piste ciclabili che sono state realizzate negli ultimi anni. Ormai moltissimi cittadini utilizzano questi nuovi spazi che abbiamo messo a disposizione per bici e monopattini, con l’idea innovativa di ripensare la mobilità urbana in un’ottica sostenibile.

La prevenzione primaria dalle malattie cardiovascolari e oncologiche si fa nelle città, stimolando per tempo le persone a muoversi a piedi e a praticare attività fisica all’aperto, limitando nello stesso tempo l’inquinamento atmosferico.

Le biciclette e i monopattini sono la soluzione perfetta per muoversi in città: garantiscono le distanze sociali e hanno un positivo impatto sull’ambiente e sulla salute ma vanno usati con cautela e attenzione, esattamente come uno scooter.

C’è chi è ancora legato alle cattive abitudini (consolidate soprattutto nelle città del sud) ma, per favore, evitiamo di tornare indietro! Dobbiamo completare i lavori dei corridoi ecologici del Parco del Benessere e del Fiume Navigabile, luoghi dove le persone verrano in contatto con una nuova idea di città. Una città che per la prima volta (nel sud) anticipa le politiche più innovative e green del mondo della progettazione sostenibile e che è già tra le prime classificate nei rapporti di ecosistema urbano in Italia e in Europa.