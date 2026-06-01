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Fermato un 21enne per terrorismo: «Pronto a fare come Modena»

Disposto il fermo dalla Procura

Pubblicato il: 01/06/2026 – 17:24
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Fermato un 21enne per terrorismo: «Pronto a fare come Modena»
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Ha pubblicato sui suoi social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i “Cristiani” e “contro l’Occidente”, per incitare “al martirio” con anche “riferimento al tragico evento” di Modena del 15 maggio. E due giorni fa ha scritto frasi facendo «ritenere verosimile una sua immediata» azione per colpire. Per questo motivo la Procura di Milano ha fermato un 21enne con l’accusa di terrorismo internazionale. Dall’inchiesta del pm Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, il 9 giugno sarebbe volato in Marocco.

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