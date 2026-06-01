Tirocinanti, nuovo incontro tra sindacati e assessorato regionale

la vertenza

CATANZARO I segretari generali Giuseppe Lavia (Cisl) e Mariaelena Senese (UIL), assieme al segretario regionale Luigi Veraldi (Cgil) e ai segretari delle categorie (Ivan Ferraro per Nidil-Cgil; Bruno Schipano per Fp-Cgil; Gianni Tripoli per Felsa-Cisl; Giuseppe Spinelli per FP-Cisl; e Walter Bloise per UilFp) hanno incontrato stamani l’assessore regionale alle Politiche attive per il Lavoro Giovanni Calabrese per conoscere lo stato dell’arte delle iniziative che la Regione Calabria dovrà attuare per i circa 900 TIS esclusi dalle stabilizzazioni in corso. Sul tavolo del confronto, l’attivazione urgente di misure di sostegno al reddito per tutti gli interessati. Le misure erano state già annunciate nel corso di un incontro analogo avvenuto agli inizi del mese di maggio. Dalla riunione odierna sono emersi alcuni passi in avanti per quanto riguarda l’iter amministrativo: «Prendiamo atto del lavoro che l’Assessorato sta portando avanti – hanno spiegato i rappresentanti sindacali -. Nel dare ampia disponibilità al dialogo costruttivo, e rimanendo fermo lo stato di agitazione, auspichiamo che si arrivi in tempi brevi alla definizione degli atti amministrativi vincolanti. Per questo motivo, l’attenzione continuerà a essere alta e il tema sarà nuovamente affrontato in un incontro di aggiornamento previsto tra pochi giorni».

Analogamente, il tavolo si è concentrato sui lavoratori ex Lsu/Lpu e sul restante bacino di precariato: sulla questione, i sindacati hanno chiesto che l’Assessorato produca in un prossimo incontro i dati e le informazioni necessarie a stilare alcune proposte per l’utilizzo delle economie 2025 e quelle in corso di definizione del primo semestre 2026, affinché queste possano essere redistribuite agli stessi lavoratori del bacino secondo specifici criteri di equità.

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