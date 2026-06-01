Tragedia ad Amendolara, avviate le indagini. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa la pista dell’omicidio

gli sviluppi

AMENDOLARA Non si sarebbe trattato di un incidente. E’ questo quanto trapela, con il passare delle ore, in merito all’incendio che ha distrutto un monovolume ad Amendolara con all’interno quattro persone, di origine pakistana, morte carbonizzate. La vettura è stata rinvenuta completamente avvolta dalle fiamme in un distributore di carburante IP lungo il vecchio tracciato della Statale 106. Gli investigatori stanno visionando le telecamere della zona per ricostruire quanto accaduto. L’indagine è avviata e si attendono sivluppi nelle prossime ore. Sul posto è presente la Polizia Stradale, il personale di Anas e i Vigili del Fuoco. Il tratto interessato dal km 394,500 al km 395,200 è stato riaperto al traffico dopo che temporaneamente era stato chiuso in entrambe le direzioni. (redazione@corrierecal.it)

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