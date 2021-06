L’allarme della Cisl: «Boschi a rischio per carenza personale vigili del fuoco»

CATANZARO «Come ogni anno, in questo periodo, ci troviamo costretti a dover sollecitare con il nostro grido di allarme i vari vertici istituzionali che, a nostro avviso, forse sottovalutano il problema degli incendi boschivi e che già ha iniziato ad interessare il nostro territorio». Lo afferma, in una nota, Filippo Vilasi, segretario regionale della

federazione della sicurezza della Cisl. «Drammaticamente – aggiunge – , il fenomeno degli incendi, anche nel recente passato ha causato morti e feriti oltre ad ingenti danni al patrimonio boschivo. Forse non tutti sanno che i Vigili del Fuoco, a causa delle carenze di organico, non sempre possono dare la risposta operativa alle variegate richieste di soccorso delle popolazioni e la situazione che già comincia a delinearsi non potrà essere tollerata a lungo. È dai primi giorni di giugno che i Vigili del Fuoco calabresi operano con grandi difficoltà nel sostenere le richieste d’intervento che arrivano nelle sale operative e, fra gli innumerevoli compiti istituzionali, a breve, l’aumento sostanziale delle richieste a causa degli incendi boschivi, metterà in crisi l’operatività delle varie sedi presenti sul territorio, ed a subirne le conseguenze saranno: le popolazioni, che non vedranno arrivare le squadre di soccorso, e gli operatori Vigili del Fuoco che vedranno innalzare il livello di rischio poiché costretti a lavorare diuturnamente sotto stress». «Non c’è più tempo – prosegue – , occorre subito un progetto di piena operatività. Come forza sociale, abbiamo il dovere di informare i cittadini di quale sarà lo scenario possibile da qui a breve, e i vigili del fuoco come sempre faranno la loro parte e se le circostanze lo richiederanno sapranno anche andare oltre a quello che è di mero compito istituzionale, di questo ne siamo certi, ma a queste condizioni la risposta operativa potrebbe essere molto al di sotto del necessario. Oltre a ciò, quali rappresentanti dei lavoratori, abbiamo anche il dovere di segnalare il malcontento che pervade i lavoratori che ancora oggi devono percepire le spettanze relative la campagna Aib dell’anno scorso».