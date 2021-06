Centrodestra, ci sarà ancora d’attendere: slitta il vertice previsto per domani

ROMA Non si terrà domani, come anticipato al termine della precedente riunione, il vertice dei leader del centrodestra per decidere i candidati alle elezioni d’autunno. Lo riferisce l’Agi. La riunione – mai ufficialmente convocata, solo annunciata – dovrebbe tenersi comunque entro la fine della settimana, stando a quanto si assicura da fonti leghiste. Dovrebbe invece tenersi mercoledì il primo incontro voluto da Matteo Salvini per parlare del progetto di federazione che raggruppi i partiti di centrodestra che sostengono il governo. Incontro dal quale è quindi escluso il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. Lo slittamento del vertice del centrodetsra sulle elezioni amminsitrative e sulla scleta dei candidati è stato confermato anche dal leader della Lega, Matteo Salvini: «Entro la settimana», ha comunque risposto Salvini a chi gli chiedeva quando ci sarà la riunione di centrodestra per scegliere i candidati . Per quanto riguarda la situazione nel centrodestra calabrese in vista delle elezioni regionali, lo stesso Salvini, ieri, parlando agli Stati generali della Lega Calabria a Zambrone, ha chiarito comunque di molto il quadro, specificando che la scelta del candodato alla presidenza della Regione spetta a Forza Italia e soffocando quasi sul nascere le ambizioni di eventuali pretendenti come il presidente facente funzioni della Giunta, Nino Spi