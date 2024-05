Un centinaio di ultras di Juventus e Atalanta coinvolti negli scontri sull’A1

cronaca

ROMA Sarebbero circa un centinaio gli ultras di Juventus e Atalanta coinvolti negli scontri che si sono verificati nel pomeriggio nel tratto toscano dell’A1, in provincia di Arezzo. Entrambi erano diretti a Roma dove questa sera è in programma la finale di Coppa Italia. Il primo episodio si è verificato nell’area di servizio Arno Ovest (Firenze), dove era fermo un pullman di tifosi juventini: è sopraggiunto un bus con a bordo ultras dell’Atalanta e sono partiti insulti senza ulteriore escalation. I problemi maggiori, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, si sono registrati nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno. In un’area di parcheggio i tifosi sarebbero venuti a contatto. Ne sarebbero nati scontri terminati all’arrivo della Polizia, impegnata nei servizi di controllo. I sostenitori delle due squadre sono scappati lasciando per terra i segni degli scontri come bottiglie e lattine. Nell’area di servizio Arno, in provincia di Firenze, la presenza delle forze dell’ordine ha invece impedito il contatto tra le due tifoserie.