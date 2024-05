La Provincia di Crotone non paga la bolletta dell’acqua: il Congesi interrompe la fornitura

l’annuncio

CROTONE La Provincia di Crotone non paga la bolletta dell’acqua e il Congesi, consorzio che si occupa della gestione idrica nel Crotonese, annuncia l’interruzione della fornitura a partire dal prossimo 20 maggio. L’annuncio è contenuto nella lettera di comunicazione della sospensione della fornitura inviata alla Provincia e per conoscenza al Comune e alla prefettura di Crotone. Nella lettera che il presidente del Consiglio di amministrazione del Congesi, Claudio Liotti, ha inviato alla Provincia si sottolinea che già lo scorso 16 aprile l’ente erogatore aveva proceduto alla limitazione della fornitura “per morosità”. La riduzione della fornitura è, infatti, il primo atto che il gestore del servizio mette in atto quando il fruitore non paga la bolletta. Il 16 aprile scorso alla Provincia era stato depositato l’avviso che, appunto, c’era una bolletta non pagata per la somma di 660.434,52 euro calcolata per un consumo di 31.261 metri cubi d’acqua. I consumi indicati nella richiesta erano quelli calcolati sino al 31 dicembre scorsi e, quindi, sicuramente ci sarà da calcolare altre somme che saranno chieste con le prossime bollette. “Pertanto, essendo decorsi 30 giorni dalla limitazione/parzializzazione della fornitura è perdurando l’inadempimento – scrive Liotti -, si avvisa che in mancanza dello stesso si procederà a partire dal prossimo 20 maggio, per il solo edificio adibito a sede della Provincia, alla sospensione della fornitura medesima”. Nel caso in cui la Provincia non dovesse provvedere al pagamento di 660.434,52 il palazzo che ospita la sede dell’ente intermedio non avrà più la fornitura dell’acqua e per ragioni igieniche-sanitarie potrebbe anche essere interdetto.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato