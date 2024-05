Le Europee a “Telesuonano”: confronto tra Funaro (Avs) e Mascaro (Stati Uniti d’Europa)

l’anticipazione

Torna “Telesuonano” talk show, l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 su L’altro Corriere Tv (canale 75 del Dtt) e in streaming su laltrocorriere.it. Di scena un altro confronto elettorale, questa volta però incentrato sulle elezioni europee, per le quali si voterà insieme alle comunali i prossimi 8 e 9 giugno.

Ospiti di Ugo Floro e Danilo Monteleone, Maria Pia Funaro di Alleanza Sinistra e Stefano Mascaro candidato sotto le insegne di Stati Uniti d’Europa.

Forti le motivazioni che l’ex vicesindaca di Cosenza pone alla base della propria candidatura al parlamento continentale: «Mi sono spesa molto per il partito Democratico, nel quale ho militato per diversi anni, legittimando il buon risultato elettorale che mi ha permesso di entrare nella giunta comunale del capoluogo bruzio dal quale sono uscita per aver subito quella che non esito a definire un’azione di mobbing politico». Fatto sta che il patrimonio movimentista, e di sinistra, messo insieme negli ultimi tempi, la Funaro non voleva disperderlo, «di qui l’intenzione di presentarmi alle europee, non solo per ben figurare, ma anche per costruire a sinistra in un contesto regionale che ha tanto bisogno di certi valori».

Importanti anche gli stimoli di Stefano Mascaro in vista della prossima tornata elettorale. «Sono elezioni importantissime e ciascuno di noi è chiamato a rafforzare una idea di Europa che sappia valorizzare il Sud e la Calabria.

A Bruxelles, mai come in questo momento, c’è bisogno delle migliori energie, non possiamo permetterci di rimandare quelli che non hanno saputo incidere per nulla sulle politiche comunitarie o quelli a cui i rispettivi partiti devono trovare una sistemazione: sarebbe terribile una cosa del genere».

Il ragionamento politico profondo, insieme all’auspicio di un voto maturo e consapevole è il filo che lega due personalità politiche avulse dalla logica ‘sloganara’ così tanto in voga nella comunicazione politica moderna.

Funaro e Mascaro hanno infatti idee chiare, e articolate, su infrastrutture viarie, turismo e ambiente, per citare solo alcuni ambiti programmatici trattati, che meritano attenzione. (redazione@corrierecal.it)

