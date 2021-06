ROMA «Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta la comunità democratica calabrese per la scomparsa di Guglielmo Epifani, sindacalista e riformista vero che ha speso gran parte della sua vita per difendere i diritti dei lavoratori e che ha guidato il partito in un momento delicatissimo della sua storia». Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano