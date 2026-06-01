Gruppo Idonei Concorsi – Regione Calabria rinnovata la richiesta di approvazione della proposta di legge regionale 65

la nota

CATANZARO Continua la battaglia del Gruppo Idonei Concorsi – Regione Calabria per il pieno riconoscimento del diritto allo scorrimento delle graduatorie vigenti e per una gestione più efficiente e trasparente del reclutamento nella pubblica amministrazione. In rappresentanza di migliaia di professionisti risultati idonei nei concorsi pubblici regionali, il Gruppo ribadisce con forza la necessità di valorizzare il patrimonio di competenze già selezionato evitando il ricorso a nuovi concorsi per profili analoghi quando esistono graduatorie ancora valide. In questa direzione si inserisce il sostegno alla proposta di legge regionale n. 65, considerata uno strumento fondamentale per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “concorsi fotocopia”. La proposta mira, infatti, a obbligare gli enti pubblici ad attingere prioritariamente dalle graduatorie vigenti in presenza di fabbisogni di personale, favorendo il completo assorbimento del bacino degli idonei e garantendo nello stesso tempo risparmi di tempo e risorse per la pubblica amministrazione. Si tratta di un progetto ambizioso ma possibile e l’idea fortemente sostenuta dal Gruppo, oltre ad essere a costo zero, consentirebbe di tagliare i tempi, in quanto si farebbe ricorso a persone già selezionate e pronte per l’assunzione. Vista l’importanza di questo tema, i componenti del Gruppo, rinnovano l’appello alla classe politica affinché si proceda con celerità e si concluda positivamente l’iter della legge. Importanti segnali di attenzione sono arrivati anche dai sindacati. Diverse organizzazioni hanno manifestato interesse per la vertenza portata avanti dal Gruppo Idonei Concorsi – Regione Calabria, offrendo la propria disponibilità a sostenere le istanze degli idonei. In particolare, la questione è stata presa in carico dalla CISL. Un primo e significativo confronto si è svolto il 26 maggio scorso tra la Segretaria Regionale della CISL Funzione Pubblica Calabria, dott.ssa Luciana Giordano, la coordinatrice del Gruppo, avv. Luana Tassone, e una delegazione di referenti. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali criticità e le richieste avanzate dagli idonei, mentre nelle successive interlocuzioni verranno approfondite le specifiche problematiche relative alle singole graduatorie. A seguito del confronto, la dott.ssa Giordano ha assicurato il coinvolgimento non solo della Funzione Pubblica CISL, ma anche della Confederazione e delle strutture nazionali dell’organizzazione sindacale. Una scelta dettata dalla natura trasversale della vertenza, che coinvolge graduatorie riferite ai diversi comparti della pubblica amministrazione, tra cui Sanità, Scuola e Funzioni Centrali e che pertanto richiede un’attenzione più ampia e coordinata. Tra le priorità individuate emerge, inoltre, la necessità di avviare un confronto istituzionale con i firmatari della proposta di legge regionale n. 65, i consiglieri regionali Gianpaolo Bevilacqua e Giuseppe Mattiani, nonché con gli altri consiglieri regionali e con la parlamentare Simona Loizzo, da sempre vicina alle rivendicazioni degli idonei. Tuttavia, il primo passaggio ritenuto indispensabile è l’apertura di un dialogo con l’Assessore al Lavoro della Regione Calabria Giovanni Calabrese, al fine di comprendere concretamente quali margini di intervento possano essere attivati a livello regionale per sostenere il percorso legislativo e favorire lo scorrimento delle graduatorie. Parallelamente, il Gruppo Idonei – Regione Calabria sta lavorando per ampliare ulteriormente la propria rappresentatività, includendo anche graduatorie nazionali con ricadute sul territorio regionale. Allo stesso tempo, sono stati avviati contatti con gruppi di idonei già costituiti o in fase di costituzione in altre regioni italiane, con l’obiettivo di creare una rete nazionale di confronto, supporto e collaborazione. La stessa CISL durante l’incontro ha infatti evidenziato come la problematica assuma una dimensione ben più ampia di quella regionale. Se in Calabria il fenomeno riguarda già circa quattromila idonei, su scala nazionale il numero delle persone interessate cresce in maniera significativa coinvolgendo decine di migliaia di cittadini. Per questo motivo, il sindacato si è impegnato a portare la questione all’attenzione della politica nazionale affinché le richieste di garanzie, valorizzazione del merito e tutela dei diritti degli idonei possano trovare adeguata risposta attraverso interventi normativi e amministrativi da parte del Parlamento e del Governo. La richiesta del Gruppo Idonei Concorsi – Regione Calabria resta chiara: garantire l’utilizzo delle graduatorie fino al loro completo esaurimento superando il rischio della scadenza delle stesse e della conseguente dispersione di professionalità già selezionate attraverso procedure concorsuali pubbliche. Per questo il Gruppo rinnova l’appello alle forze politiche, alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali affinché si proceda rapidamente verso soluzioni concrete. Come evidenziato dall’avv. Luana Tassone, coordinatrice del Gruppo Idonei – Regione Calabria, intervenuta il 27 maggio nel programma televisivo “Buongiorno Regione”, lo scorrimento delle graduatorie rappresenta una scelta di buon senso: da un lato consente di offrire opportunità occupazionali a professionisti già idonei e qualificati sul territorio calabrese, dall’altro evita alla pubblica amministrazione costi e tempi legati all’indizione di nuovi concorsi per profili già disponibili nelle graduatorie vigenti.

GRUPPO IDONEI CONCORSI – REGIONE CALABRIA

In rappresentanza dei:- Comitato idonei Funzionari Auditor Regione Calabria- Comitato idonei Funzionari Statistici Regione Calabria- Idonei Funzionari Informatico – Analista Programmatore Regione Calabria- Comitato idonei Specialista Comunicazione Regione Calabria- Comitato idonei funzionari amministrativi ATS Calabria, codice A.1.CAL- Idonei OSS ex Mater Domini Catanzaro- Comitato idonei Ripam Coesione Sud 2200 unità, profilo B3 Calabria- Comitato idonei Ripam Coesione Sud 2200 unità, profilo B2 Calabria- Comitato idonei Ripam Coesione Sud 2200 unità, profilo B4 Calabria, Idonei Ripam Coesione Sud 2200 unità – profilo B.5.CAL- Idonei categorie protette Regione Calabria – profili B, C, D- Idonei Istruttore Amministrativo Comune di Cosenza- Idonei Coadiutori Amministrativi categoria BS A.O.U Renato Dulbecco Catanzaro- Comitato idonei CPI Calabria – Istruttore amministrativo contabile- Idonei Operatore Tecnico – NUE 112 Calabria- Idonei Polizia Locale Cirò- Idonei Polizia Provinciale di Crotone- Idonei concorso MIM Calabria- Comitato Idonei Ministero dell’Interno- Comitato Idonei DSGA- Comitato Addetti Ufficio del Processo- Idonei Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia Locale del Comune di San Lucido- Idonei Istruttore di Vigilanza (ex cat.C) Comune di Castelsilano- Idonei Funzionari Agro-Forestali Regione Calabria- Idonei Istruttore Amministrativo Comune di Montalto Uffugo.