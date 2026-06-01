Nuovo sbarco a Crotone, salvati 29 migranti. Altri 9 verso Reggio Calabria

il salvataggio

CROTONE Ventinove migranti persone sono state soccorse in acque internazionali e fatte sbarcate nel primo pomeriggio di oggi nel porto di Crotone. Il gruppo di soli uomini – 26 originari del Bangladesh e 3 del Sudan – viaggiavano a bordo di un piccolo barchino, salpato almeno sette giorni fa dalle coste della Libia e rimasto successivamente in balia delle onde in acque internazionali, fino all’ingresso nell’area Sar (Search and Rescue) di competenza italiana. Il delicato intervento che ha preceduto e permesso lo sbarco dei migranti in totale sicurezza è stato effettuato dal pattugliatore MAI 1106, nave in forza alla Polizia di Frontiera Romena. Si tratta di un’unità navale solitamente impiegata nel Mar Mediterraneo per le operazioni congiunte di sorveglianza delle frontiere marittime esterne dell’Unione Europea, operante sotto l’egida dell’agenzia Frontex.

Trasferiti al centro di Isola Capo Rizzuto

L’intera operazione è stata coordinata dal V MRSC (Maritime Rescue Sub Center) della Guardia Costiera di Reggio Calabria. A terra, la macchina dell’accoglienza è stata prontamente attivata sotto la regia della Prefettura di Crotone, che si è avvalsa del supporto dell’Ufficio immigrazione della Questura. Subito dopo l’attracco, il personale specializzato del servizio Vulnerabilità dell’Asp di Crotone ha provveduto a un accurato screening medico per verificare lo stato clinico di tutti i migranti. Nonostante la lunga settimana trascorsa in mare alla deriva, la situazione è apparsa sotto controllo e i medici hanno registrato esclusivamente alcuni casi di scabbia, trattati tempestivamente. Al termine delle formali operazioni di identificazione e del triage sanitario, tutti i ventinove uomini sono stati trasferiti verso il centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.

Altri nove migranti verso Reggio Calabria

La scorsa notte, la nave Louise Michel ha soccorso nove persone che si trovavano a bordo di un gommone tra le zone Sar di Libia e Tunisia. L’imbarcazione, secondo quanto riferito dalle persone soccorse, era partita da Zuwara, in Libia, circa 24 ore prima del salvataggio. «Tutte le nove persone sono ora al sicuro a bordo – spiega la ong – Le autorità italiane hanno assegnato Reggio Calabria come porto per lo sbarco. La destinazione richiede un giorno e mezzo di navigazione, allontanando di fatto la nave dalla zona operativa nel Mediterraneo centrale».

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