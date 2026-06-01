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La grammatica che parla al cuore, a Cosenza la presentazione del libro “C’era una volta il Duale… la lingua perduta dell’amore”

Il volume, pubblicato da Falco Editore, sarà presentato venerdì 5 giugno alle ore 17:00 nella prestigiosa Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza

Pubblicato il: 01/06/2026 – 18:05
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La grammatica che parla al cuore, a Cosenza la presentazione del libro “C’era una volta il Duale… la lingua perduta dell’amore”
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COSENZA Una forma grammaticale dimenticata può ancora raccontare qualcosa di importante sull’umanità? È da questa domanda che nasce C’era una volta il Duale… la lingua perduta dell’amore, il libro realizzato dagli studenti della 1^ e ^ D del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza insieme alla prof.ssa Daniela Filice. Il volume, pubblicato da Falco Editore, sarà presentato venerdì 5 giugno alle ore 17:00 nella prestigiosa Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza. Il progetto prende spunto dal “duale”, antica forma grammaticale greca utilizzata per indicare ciò che è composto da due elementi uniti da un legame speciale. Da semplice argomento scolastico, il duale diventa nel libro metafora di amicizia, complicità, amore e condivisione. Le pagine intrecciano lingua, mito e narrazione, riportando alla luce personaggi e coppie simboliche del mondo classico, in un percorso che dimostra come la cultura antica possa ancora offrire chiavi di lettura attuali e profonde. L’iniziativa rappresenta anche un modello virtuoso di didattica creativa e partecipata, capace di trasformare lo studio in esperienza viva e coinvolgente.
Il ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza, aggiungendo al progetto un importante messaggio di solidarietà. (redazione@corrierecal.it)

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