Novello: «Il Centro di neuro psichiatria infantile di San Lucido va salvato»

SAN LUCIDO «Ho appena chiesto un incontro al direttore del Distretto sanitario, la dottoressa Angela Riccetti, per capire cos’è successo e, soprattutto, cosa serve e come si deve agire per tutelare un servizio essenziale ed importante, quale il Centro di neuro-psichiatria infantile». Luigi Novello, consigliere comunale di San Lucido già candidato al consiglio regionale, commenta così le notizie sulla soppressione del servizio.

«Riccetti – continua Novello – si è dimostrata gentile ed assai disponibile e giovedì avremo modo di parlare di persona. In qualità di consigliere comunale, le ho altresì chiesto un accesso agli atti, perché sono sempre stato del parere, che ciò che è scritto resta, mentre le parole volano al vento».

«I cittadini – spiega il consigliere comunale – hanno infatti bisogno di verità e di capire come stanno realmente le cose, mentre noi rappresentanti delle istituzioni, dobbiamo avere il coraggio di spogliarci delle diversità politiche e di parte e di lottare, tutti ed indistintamente, per salvare il Centro di neuro-psichiatria infantile. Serve unità e responsabilità e serve confrontarsi serenamente con l’Azienda Sanitaria Provinciale e con il locale Distretto Sanitario. I toni accesi, gli scontri e le minacce, non servono a nulla, anzi. Sono da ostacolo ad una pacifica soluzione della vicenda. Un problema c’è – questo è chiaro – e va risolto, senza perdere tempo, senza scaricare colpe su altri e senza strumentalizzazioni da campagna elettorale. La gente è stanca e vuole risposte».

Vi terrò aggiornati…