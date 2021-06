FALERNA Tragedia a Falerna, nel Catanzarese, dove è morto oggi pomeriggio un 65enne, Gioacchino Folino Gallo, rimasto fatalmente schiacciato dalla motozappa che stava guidanti. L’uomo, dipendente della Sacal a Lamezia Terme, era intento a lavorare in un terreno di sua proprietà quando è avvenuto l’incidente. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.