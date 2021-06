Vaccini, Speranza: «Abbiamo superato 38,5 milioni di dosi»

ROMA «Il vaccino ha bisogno ancora di diverse settimane per diventare prevalente nel nostro Paese, nel senso che abbiamo superato 38,5 milioni di dosi somministrate ma siamo 60 milioni di abitanti e molte di queste sono state in doppia dose». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione di Martedì de La7. «Stiamo correndo – ha aggiunto – ma abbiamo bisogno di svariate settimane per arrivare a un numero sufficiente che ci consentirà davvero di aprire una nuova fase, la strada è quella giusta».