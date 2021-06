Unioncamere, Algieri: «Sosteniamo la candidatura di Andrea Prete»

LAMEZIA TERME Si è svolto ieri presso la sede di Unioncamere Calabria, a Lamezia Terme, l’incontro di presentazione del candidato alla carica di presidente di Unioncamere nazionale, unica candidatura, nella persona di Andrea Prete, già Presidente della Camera di Commercio di Salerno e di Unioncamere Campania, e vicepresidente vicario di Unioncamere nazionale, che ha scelto Unioncamere Calabria, presieduta da Klaus Algieri, per il lancio della propria candidatura e l’avvio proprio dalla Regione Calabria, della campagna itinerante che toccherà tutta l’Italia, di presentazione del proprio programma elettorale e di ascolto delle istanze dei territori e delle Camere. L’Assemblea dei presidenti per l’ elezione è in calendario per il prossimo mese di luglio.

A fare gli onori di casa è stato il presidente di Unioncamere Calabria Klaus Algieri, che ha portato i saluti istituzionali, in rappresentanza delle Camere di Commercio calabresi, e anche a nome del presidente uscente di Unioncamere nazionale, Carlo Sangalli. Il presidente Algieri ha ringraziato il candidato presidente Prete per la sensibilità dimostrata tangibilmente con la sua presenza. Si tratta, infatti, della prima volta che Unioncamere Calabria accoglie presso la propria sede un candidato alla carica di presidente di Unioncamere nazionale, segnale particolarmente importante, di nuovo rilancio per il sistema camerale tutto, quale settore trainante, considerato anche il difficile e delicato periodo storico emergenziale, che il sistema imprenditoriale e istituzionale sta attraversando.

Sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Ninnì Tramontana, il Commissario della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, il Commissario della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, il Commissario della Camera di Commercio di Vibo Valentia, Nuccio Caffo; era altresì presente il Segretario Generale di Unioncamere Calabria, Erminia Giorno.