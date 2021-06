Investimenti: consigli utili e strategie per diventare trader oggi

Aumenta l’interesse degli utenti per il trading online, il modo di investire in borsa e non solo che consente di non spostarsi dalla propria postazione di casa o dell’ufficio. Cogliere i segnali di mercato e muoversi nel modo giusto non è semplice se non si hanno gli strumenti per capire come agire al meglio ed è per questo che sono nati dei portali che offrono consigli e approfondimenti agli aspiranti investitori. Tra questi si inserisce Diventaretrader.com, sito che spiega come diventare trader per supportare gli utenti nella scelta degli strumenti finanziari da utilizzare e delle strategie da attuare.

L’importanza di un broker certificato

Nel mondo del trading il broker è quello che fa da tramite tra chi decide di investire e le borse di tutto il mondo. Ne consegue che dev’essere una figura davvero affidabile che orienti l’utente senza mai dare false speranze, ma indicazioni concrete di come il mercato può fluttuare per seguirne le onde favorevoli col minor margine di errore possibile. In tal senso, non basta la buona volontà ma vi sono certificazioni ufficiali rilasciate da organi come la CONSOB (ovvero la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) che si occupa di tutelare le operazioni finanziarie affinché siano sempre trasparenti. Solo dopo aver seguito un percorso professionale e aver conseguito una certificazione, dunque, un broker può davvero definirsi tale.

I portali che si impegnano a formare nuovi trader, quindi, avranno in primis la responsabilità di offrire, meglio se a titolo gratuito, corsi e webinar dedicati con spiegazioni pratiche ed esempi. Non occorre investire forti somme di denaro per avere un buon corso e, anzi, sfruttarne uno semplicemente con un’iscrizione al sito incoraggia maggiormente chi voglia cominciare a investire online. Come è noto, però, alla teoria segue sempre la pratica ma non tutti sono disposti a cominciare fin da subito, anche se la formazione è stata ben affrontata: è per questo che esistono i cosiddetti CONTI DEMO, ovvero posizioni virtuali ove non si investono soldi reali. Si tratta di un buon metodo per allenarsi senza rischi prima di passare alla fase successiva.

Le migliori strategie da adottare

Già in fase di training si potrà cominciare a decidere su cosa ci si sente più orientati: vi è, ad esempio, il mercato delle materie prime, oppure quello delle valute e persino delle criprovalute, nonché il classico mercato azionario. Come suggerisce anche il termine “to trade”, ovvero “commerciare”, si può semplicemente acquistare uno di questi asset, come vengono definiti, e rivenderlo a un prezzo superiore quando le condizioni siano favorevoli. Per farlo, naturalmente, occorre cogliere i segnali di trading e seguire le statistiche, nonché i suggerimenti stessi del broker: non si tratta certo di metodi infallibili, ma possono dare buoni risultati una volta colto il meccanismo. Per esempio, il forex è lo scambio di una coppia di valute, ove la compravendita viene regolata da quella più forte al momento. Oppure esistono i CFD, o contratti per differenza, secondo i quali il trader decide preventivamente quale secondo lui sarà l’andamento di un asset e, se avrà fatto la previsione giusta, potrà chiudere la posizione ottenendo un vantaggio. In alternativa o in abbinamento al trading attivo si può anche copiare, in senso letterale, i popular investors, trader professionisti che hanno già avuto buoni risultati: il copytrading è una pratica comune sia tra gli investitori neofiti che tra quelli più navigati, perché conferisce molti vantaggi. Per i primi è un modo ulteriore di imparare e di vedere magari qualche successo, per i secondi invece significa non dover investire tempo nello studio dei mercati con una scorciatoia molto spesso efficace.