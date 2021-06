In viaggio con una 7,65 clandestina, in manette 65enne

PETILIA POLICASTRO I carabinieri della compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato un 65enne, pensionato del luogo, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di porto illegale di arma clandestina.

L’uomo, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65, con matricola abrasa, completa di caricatore e 5 cartucce, occultata sotto il sedile. L’arma ed il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.

Per l’uomo, il pubblico ministero di turno della Procura di Crotone ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.