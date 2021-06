Spaccio di droga a Cosenza, arrestato un 40enne

COSENZA Continua senza sosta il contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza nel capoluogo bruzio. Nel corso di un servizio coordinato a largo raggio, i militari della Stazione di Cosenza Centro hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio un 40cosentino e segnalato quale assuntori di stupefacenti altre 6 persone.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri hanno eseguito un serie di ispezioni e perquisizioni nel Centro Storico che si sono concluse con l’arresto di un cosentino ed il recupero di un discreto quantitativo di sostanza stupefacente.



L’uomo all’ingresso dei militari nell’appartamento ha subito consegnato 23 grammi di marijuana asserendo di essere un semplice assuntore e che quella era l’unica sostanza presente nell’abitazione. La versione del ragazzo non ha però convinto gli investigatori che da tempo tenevano sotto osservazione la zona. La perquisizione è così proseguita fino al ritrovamento di ulteriore stupefacente ben occultato in una stanza adibita a magazzino. All’interno di un mixer audio, i carabinieri hanno trovato 140 grammi di cocaina, con un grado di purezza molto elevato, di circa dell’89%, così come documentato dalle analisi eseguite presso il laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia.

La sostanza stupefacente che sarebbe potuta essere tagliata in 700 dosi, se immessa sul mercato avrebbe garantito un introito di circa 13 mila euro.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo su disposizione del magistrato di turno esterno presso la Procura di Cosenza. Nella mattinata odierna, il giudice presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura di Cosenza, nel convalidare l’arresto, ha disposto per lo stesso gli arresti. Nel corso del medesimo servizio sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Cosenza sei assuntori di sostanze stupefacenti trovati in possesso di una dose di droga.