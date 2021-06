Detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, arrestato 47enne crotonese

CROTONE Nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore, nella giornata di ieri, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto C.G., quarantasettenne crotonese, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli operatori di polizia effettuavano un controllo con relativa perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, su cui gravano già numerosi precedenti in materia di stupefacenti.

Introdottisi nell’abitazione del soggetto, i poliziotti hanno rinvenuto su un tavolo e all’interno di alcuni mobili, ben 7 dosi di sostanza stupefacente, queste ultime nascoste all’interno di un pacchetto di sigarette, materiale da confezionamento, un coltello, alcune banconote e un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Il tutto, chiaramente finalizzato all’attività di spaccio, veniva sequestrato dagli agenti. Il soggetto pertanto, veniva accompagnato in Questura per gli adempimenti del caso e successivamente tratto in arresto e posto in detenzione domiciliare, in attesa di ulteriori determinazioni da parte dell’A.G.