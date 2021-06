La solidarietà del sindaco di Isola al giornalista Ansa che ha subito un’intimidazione

ISOLA DI CAPO RIZZUTO «Siamo vicini al direttore del ‘Il Crotonese’ Giuseppe Pipita per quanto accaduto, un gesto intimidatorio che, siamo certi, non cambierà il suo modo di lavorare. La nostra solidarietà va a tutti i giornalisti calabresi che molto spesso sono vittime di minacce e attacchi». E’ quanto afferma il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga dopo che ignoti, la notte scorsa, hanno tagliato gli pneumatici della vettura del direttore del giornale, Giuseppe Pipita, collaboratore dell’Ansa, e di un’altra vettura identica, anche nel colore, di proprietà di una operatrice sanitaria crotonese. «Siamo consapevoli – prosegue Vittimberga – che non è facile fare informazione libera nella nostra martoriata Calabria, ma vi esortiamo ad andare avanti a testa alta, così come lo chiediamo all’amico Giuseppe, di cui conosciamo i valori e la professionalità. Noi siamo per l’informazione libera, sempre e comunque. Un messaggio di conforto – conclude il sindaco di Isola Capo Rizzuto – lo rivolgiamo anche all’operatrice

sanitaria che ha subito gli stessi danni alla sua autovettura solo perché parcheggiata nei pressi di quella del direttore e di modello e colore uguale».