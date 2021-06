Catanzaro non discrimina, la manifestazione a favore del Ddl Zan

CATANZARO «È con questo hashtag #Catanzaronondiscrimina che un vasto comitato di Associazioni, rappresentanze sindacali e politiche della città di Catanzaro, lunedì 28 giugno alle ore 17, manifesteranno – si legge in una nota della Cgil – in Piazza Prefettura in sostegno del Disegno di Legge Zan, per ottenere la sua rapida approvazione definitiva in Senato. Superare ogni forma di discriminazione e violenza è l’obiettivo da raggiungere, anche nella nostra città – sottolineano gli organizzatori – non immune a episodi di violenza e attacchi omofobi. Il Disegno di Legge Zan prevede l’estensione dei cosiddetti reati d’odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa (articolo 604 bis del Codice penale), a chi compia discriminazioni verso la comunità Lgbtqi*, donne, disabili. La data scelta per questo primo appuntamento non è casuale, perché ricorda i Moti di Stonewall, avvenuti nel 1969 ad opera del movimento di liberazione gay di New York e celebrato in tutto il mondo con i Pride, che auspichiamo possano celebrarsi anche nella città di Catanzaro».

Parteciperanno alla manifestazione:

Anpi comitato provinciale Catanzaro – Amnesty International Circoscrizione Calabria – Arci, Catanzaro – Asd Pugilistica Eagles, Catanzaro – Associazione Acquamarina, Catanzaro – Associazione Per Te Stop Violenza sulle Donne, Lamezia Terme – Associazione Stella Popolare – Calabria resistente e solidale, Calabria – Centro Calabrese di solidarietà – Cgil Area Vasta Cz-Kr-Vv – Cgil Calabria – Ci siamo rotte i tabù, Catanzaro – Codacons, Catanzaro – DemA Calabria – Federazione Giovanile Socialista “Garofano Rosso”, Catanzaro – Filcams Cgil Calabria – Fiom-Cgil Calabria – Fisac Cgil Regionale e Area Vasta Cz-Kr-Vv- Fridays for future, Catanzaro – Libera, Catanzaro – Non una di meno, Lamezia Terme e provincia di Catanzaro – Partito Democratico, Catanzaro – Partito Socialista, Catanzaro – Potere al popolo – Rifondazione Comunista Calabria – Volt Calabria