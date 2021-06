Vaccini, open day sabato e domenica prossima in Calabria

CATANZARO Open Vax Day in Calabria sabato e domenica prossimi. La Protezione civile regionale, ha comunicato che, grazie alla sinergia con le Aziende sanitarie provinciali, in alcuni punti vaccinali presenti sul territorio calabrese, ci si potrà vaccinare senza bisogno di prenotazione. L’elenco dei siti è riportato sul sito della Protezione civile. Inoltre, per effetto della sinergia tra la Protezione civile, il Commissario dell’Asp di Crotone e la stessa Asp, è stata lanciata l’iniziativa “Vacanze in sicurezza”. Le strutture ricettive presenti all’interno del comune di Isola Capo Rizzuto potranno comunicare i nominativi dei propri ospiti che necessitano di effettuare il vaccino – sia prima che seconda dose – che verrà loro somministrato all’Hub dell’aeroporto “Pitagora” di Crotone. Tale opportunità potrà essere estesa anche alle strutture ricettive degli altri comuni calabresi previo contatto con l’Asp di riferimento.