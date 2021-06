Dramma sul lavoro ad Altomonte, muore schiacciato dal trattore

ALTOMONTE È morto mentre lavorava in un terreno agricolo ad Altomonte. Si tratta di un 45enne che è deceduto schiacciato dal trattore sul quale stava operando nel podere in località Galati.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato uccidendo sul colpo l’uomo.

Inutili i soccorsi giunti sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti nella zona. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatare la morte del 45enne. Sulla vicenda i carabinieri stanno svolgendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. L’uomo era sposato e lascia la moglie e due figli.