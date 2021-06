Crotone, ritrovato in mare il cadavere di un uomo

CROTONE Il cadavere di un uomo, M. L., un senza tetto di 63 anni, è stato trovato questa mattina a Crotone in mare all’altezza della battigia antistante Viale Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che appurare il decesso.. L’uomo è stato trovato completamente nudo: secondo quanto riferito dalla Questura di Crotone dopo l’autopsia presso l’ospedale, il decesso è avvenuto per causa naturale determinata da edema polmonare. L’uomo era senza fissa dimora da tempo perché sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla propria famiglia per maltrattamenti.