Scontro Meloni-Salis: «La parata del 2 giugno non si tocca»

la polemica

«Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l’Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Io credo che la Festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale: celebrino l’identità della Nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora. Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa». Così, in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta le parole dell’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, per la quale la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita.