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detenzione prolungata

Libia, restano in cella i due italiani della Flotilla

Il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita

Pubblicato il: 02/06/2026 – 20:03
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Libia, restano in cella i due italiani della Flotilla
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I due connazionali partecipanti alla Flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il Console Generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri.
La Farnesina, l’Ambasciata d’Italia a Tripoli e il Consolato Generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda in raccordo con le autorità locali al fine di consentire il rientro in Italia dei connazionali il prima possibile. Le famiglie dei connazionali sono informate dello stato della detenzione e dei passi diplomatici effettuati per la tutela dei due familiari.

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