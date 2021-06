DIAMANTE «Stanno procedendo nella massima regolarità, al centro vaccinale del Parco La Valva di Diamante, le somministrazioni dei vaccini anticovid in occasione del “Vax Day dei Murales”, iniziato ieri e che proseguirà per l’intera giornata di oggi. Numeroso e composto l’afflusso di cittadini che hanno deciso di vaccinarsi operando responsabilmente una scelta che tutela se stessi e gli altri. Il centro vaccinale di Diamante, grazie all’organizzazione e alla preziosa collaborazione di tutto il personale sanitario e dei volontari, si conferma ancora una volta punto di riferimento per il territorio, frutto della collaborazione e della sinergia delle strutture comunali, della Polizia Locale, degli uffici dell’Asp e delle associazioni che stanno assicurando il loro sostegno. Un ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale va a tutti coloro che hanno fatto in modo che queste giornate dedicate alle vaccinazioni si siano rilevate un vero e proprio presidio a tutela della salute dei singoli e della collettività. Proteggere se stessi per proteggere la comunità è uno straordinario messaggio di solidarietà e responsabilità». Così il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.