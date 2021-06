Pd Catanzaro, Cuda lascia: presenterà le dimissioni da segretario provinciale

CATANZARO «Nei prossimi giorni rassegnerò le dimissioni da segretario provinciale del Partito democratico della federazione di Catanzaro». Si affida ad un post su Facebook, Gianluca Cuda, per esprime quanto voglia «voltare pagina».

«Faccio politica da tantissimo tempo. Avevo solo venticinque anni – scrive – quando diventai per la prima volta sindaco del mio bellissimo paese, Pianopoli. Le mie dimissioni sono figlie di un’attenta e meditata riflessione. La mia famiglia, mia moglie, le mie bimbe, i miei affetti, la mia vita. Non ho più il coraggio di lasciare giornate intere la mia famiglia. Non ho più voglia di sottrarre tempo ai mie cari, non ho più voglia di scaricare stress e tensioni su di loro. Ho voglia di vivere 24 ore al giorno la gente che amo e che mi ama. È giunto il momento di svoltare pagina. È giunto il tempo di dare ascolto alle mie bimbe».

Cuda lascia anche intendere che dietro le sue dimissioni ci sono anche questioni politiche. «È giunto il momento di passare la mano a chi ha più forza ed energia di me. Ci sarebbe tanto da dire sul piano politico, ma non ho voglia di farlo. Non ritengo sia utile ad una comunità politica che ho guidato con lealtà e con tanti, tantissimi sacrifici e che si appresta a combattere una battaglia tra le più importanti di sempre. Lascio con il sorriso sulle labbra perché non sono aggrappato alla poltrona per scopi personali. Lascio perché non è la prima volta che rinuncio a qualcosa e farlo non mi terrorizza. Farò la mia parte insieme a tantissimi amici che per tanti anni mi hanno sostenuto, da semplice iscritto, da militante che crede fino in fondo ai valori della sinistra, quelli veri. Ho anticipato le mie dimissioni tramite Facebook per non tornare indietro rispetto ad una scelta che ho maturato a mente lucida, senza condizionamento e con grande serenità. So che in tanti non me lo avrebbero mai consentito, ed è proprio a loro che va il mio più vivo ringraziamento chiedendo di rispettare la mia scelta».