Un protocollo tra Mise e Unioncamere per il rilancio dello sviluppo economico

LAMEZIA TERME Verrà stipulato un protocollo di intesa per il rilancio dello sviluppo economico e della competitività territoriale tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali – Ispettorato Territoriale Calabria, rappresentato dal Dirigente Giulio Mario Donato e Unioncamere Calabria, rappresentata dal Presidente Klaus Algieri il quale ha convocato il 16 luglio il Consiglio dell’ente per l’approvazione dell’accordo alle 15 e, alle 16 della medesima giornata, la conferenza stampa per la sottoscrizione dello stesso.

Il protocollo d’intesa tende a rafforzare sul territorio la recente istituzione da parte del mise di una Rete di propri sportelli in 17 Regioni, denominati “Sportelli Mise” con lo scopo di operare quale interfaccia dell’Amministrazione Centrale sul territorio, rispondendo in modo immediato e diretto alle esigenze di aziende e cittadini dei rispettivi territori di competenza erogando, in particolare, servizi di informazione e prima assistenza sulle aree di competenza del Ministero ed individuando gli erogatori finali dei servizi richiesti.