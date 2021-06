Magorno: «Il Pd si avvia verso il crollo, noi unico punto di riferimento»

CATANZARO «Mio malgrado devo prendere atto che il quadro politico che si sta delineando assume connotati di sempre maggiore sgretolamento e incertezza. Ecco perché- dopo aver dato la mia disponibilità a un passo indietro in nome di una sperata ricomposizione delle alleanze sotto la guida di un giovane sindaco – prendo atto del fatto che nessun altro è disposto a rimettersi in gioco per il bene della Calabria». Così su facebook il senatore Ernesto Magorno, candidato di Italia Viva alla presidenza della Regione. «Il quadro – spiega Magorno – è addirittura peggiorato nelle ultime ore con la crisi conclamata del M5S aperta della diatriba fra Conte e Grillo e che in Calabria significherà il crollo del Pd e il tramonto di ogni possibile competitività. Di fronte a questo scenario è mio dovere chiamare a raccolta tutte le migliori forze che la Calabria esprime, dall’area cattolica e liberale a quella socialista. Non c’è tempo da perdere per alzare un argine agli estremismi pur presenti nella coalizione. Con senso di responsabilità – conclude il candidato governatore di Italia Viva – ci proponiamo come punto di riferimento per tutti coloro che intendono spendersi per il futuro della nostra regione creando così una coalizione ampia, plurale e ispirata ai valori delle più mature e solide socialdemocrazie».