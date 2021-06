Letta in Calabria il 13 e 14 luglio. Boccia commissario dem a Cosenza

ROMA Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, sarà in Calabria il 13 e 14 luglio prossimi. Insieme al gruppo dirigente regionale del Partito Democratico incontrerà militanti ed elettori per discutere dei temi, per la prossima campagna elettorale regionale, da portare al tavolo del Governo e delle istituzioni. Nel calendario degli appuntamenti, in via di definizione, sono previsti incontri con le parti sociali e il mondo delle associazioni.

Nella due giorni in Calabria, Letta sarà al fianco di Maria Antonietta Ventura, candidata alla presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra, dal commissario del PD della Calabria Stefano Graziano e da Francesco Boccia, responsabile Enti Locali della segreteria nazionale, al quale il segretario ha chiesto di svolgere le funzioni di commissario del Partito nella Federazione di Cosenza.