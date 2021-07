Terme Sibarite, Iacobini nuovo amministratore unico

CASSANO ALLO IONIO Le terme Sibarite hanno un nuovo amministratore. Dopo la breve parentesi retta da Francesco Lombardi, nomina bocciata dall’Anac perché giunta nel periodo di “raffreddamento” da consigliere comunale di un comune superiore a 15mila abitanti, a guidare le sorti dell’impianto termale per i prossimi tre anni sarà il cassanese Gianpaolo Iacobini.

«Spero di riuscire a far bene in una terra che amo», le prime parole del nuovo amministratore che ha ricevuto l’investitura dall’assemblea dei soci della Spa partecipata come socio unico dalla Regione Calabria e che metterà nero su bianco nella giornata di domani.

Avvocato e giornalista, Iacobini è vicino all’assessore regionale Gianluca Gallo; un anno fa è stato nominato come perito nella causa di beatificazione del giudice Rosario Livatino. Dal 2006 al 2015 ha curato la comunicazione della Diocesi di Cassano all’Ionio. (lu. la.)