Buon viaggio, o mio pastore

Ci ha lasciato con il suo garbo e la sua discrezione, l’Arcivescovo Metropolita Emerito di Catanzaro-Squillace, in una torrida giornata di inizio estate, che però raffredda e rende gelido il nostro essere. Mons. Reverendissimo, è stato il mio Pastore della gioventù e dei primi anni della formazione – religiosa, che poi, coerentemente, sfociò e discese, nell’impegno politico – oltre colui il quale mi diede il Sacramento della Confermazione, ovvero la Cresima. Il suo impegno nel sociale, i suoi alti moniti per l’integrazione, resteranno una vivida testimonianza di sentita, autorevole e amorevole, missione pastorale, soprattutto oggi che si dibatte sul flusso dei migranti, accompagnando questo dramma (pieno di miserie miserevoli, ad opera di briganti di umanità) alla stregua di una “superficiale trattazione di rotta migratoria”. Già, così alcuni intendono la concezione dell’accoglienza e della solidarietà! Il mio vecchio Pastore reputava disumano qualche codice, forse a ben vedere e a buona ragione, però non è oggi il solo ricordo, che con la sua dipartita, rientra in mente, passando dal cuore: è l’autorevolezza autorevole, fondata su coerenza convinta e misericordia sentita, di una guida Arcivescovile, la quale mai ha fatto mancare il suo sincero star vicino al suo popolo tutto, fedeli e non. Buon viaggio nel Regno dei Cieli, dove è giusto che si ritrovi, l’Apostolo Moderno del sorriso e magari, sempre sorridendo, a rincontrarsi con un suo caro amico di gioventù, anche lui calabrese d’adozione, ovvero sia l’indimenticato on. Peppino Reale.