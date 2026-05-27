Catanzaro, esodo giallorosso verso Monza: la spinta del tifo per una rimonta quasi impossibile

l’ultimo atto

CATANZARO L’impresa è difficile, ma il Catanzaro continua a crederci. Dopo il 2-0 subito al “Ceravolo” nella finale d’andata dei playoff di Serie B contro il Monza, l’ambiente giallorosso non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. La squadra di mister Aquilani prepara con determinazione la sfida di ritorno in programma venerdì all’U-Power Stadium, dove servirà una prova perfetta per ribaltare il risultato e inseguire il sogno promozione.

A spingere Iemmello e compagni ci sarà ancora una volta il grande entusiasmo della tifoseria calabrese. Stavolta, a differenza della trasferta di Palermo in cui era stato imposto il divieto ai residenti, i sostenitori giallorossi potranno seguire la squadra in Lombardia. I 2300 tagliandi riservati al settore ospiti sono stati polverizzati nel giro di poche ore, confermando il forte attaccamento del popolo catanzarese alla squadra.

Sul fronte tecnico, Aquilani starebbe valutando alcune novità per cercare di sorprendere il Monza sin dalle prime battute. L’obiettivo sarà aumentare la pericolosità offensiva, uno degli aspetti mancati nella gara d’andata, senza però concedere quegli spazi difensivi che hanno favorito i brianzoli al “Ceravolo”.

In avanti dovrebbe essere confermato il tandem composto da Iemmello e Pittarello, supportati dalla fantasia di Liberali. Tuttavia, cresce la candidatura di Di Francesco, che potrebbe trovare spazio dal primo minuto per garantire maggiore imprevedibilità e profondità alla manovra offensiva. Spazio naturalmente anche a Favasuli, che come annunciato da tempo è stato convocato dal ct della Nazionale Baldini in vista dei prossimi impegni azzurri contro il Lussemburgo e la Grecia.

Il Catanzaro sa di dover compiere una vera e propria impresa sportiva, ma la fiducia dell’ambiente e la spinta dei tifosi alimentano ancora le speranze giallorosse. Serviranno cuore, intensità e una partita quasi perfetta per provare a riscrivere il finale di questa stagione. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

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