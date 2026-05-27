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Amazon rinuncia a Gioia Tauro per le pressioni della ‘ndrangheta, Scutellà: «Gravissimo, si faccia chiarezza»

La consigliera regionale del M5s: «Chiediamo verifiche e trasparenza per garantire ogni investimento in sicurezza»

Pubblicato il: 27/05/2026 – 9:41
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Amazon rinuncia a Gioia Tauro per le pressioni della ‘ndrangheta, Scutellà: «Gravissimo, si faccia chiarezza»
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REGGIO CALABRIA «La notizia secondo cui Amazon avrebbe abbandonato il progetto di investimento a Gioia Tauro a causa di pressioni della ’ndrangheta desta forte allarme istituzionale». La Consigliera Regionale Elisa Scutellà, Capogruppo M5S, interviene chiedendo chiarezza immediata.
«Se venisse confermato che un colosso internazionale ha rinunciato a investire in Calabria per timore di condizionamenti criminali, saremmo davanti a un fatto di una gravità inaudita. La ’ndrangheta continua a frenare sviluppo, lavoro e futuro dei nostri territori, e questo non è più tollerabile», dichiara Scutellà. La Consigliera sottolinea che non si può restare spettatrici di fronte a un episodio che rischia di compromettere l’immagine e l’attrattività economica della Calabria. «Pretendiamo che si faccia immediatamente chiarezza su quanto accaduto e che vengano messe in atto tutte le azioni per garantire che ogni investimento possa realizzarsi in sicurezza e trasparenza», aggiunge. Secondo Scutellà, la vicenda impone una reazione istituzionale forte e coordinata: «La Calabria non può essere ostaggio della criminalità organizzata. Servono controlli più stringenti, una rete istituzionale credibile e un impegno concreto per liberare l’economia da ogni forma di condizionamento mafioso. Non possiamo permettere che un’opportunità di sviluppo venga cancellata nel silenzio generale».

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