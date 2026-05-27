Cei, eletti i nuovi presidenti di Commissione. Maniago per la Liturgia. Ferro: «Riconoscimento prestigioso»

la nomina

ROMA L’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, riunita in questi giorni in Vaticano per la 82ª sessione, ha eletto nel tardo pomeriggio di ieri i presidenti delle dodici Commissioni episcopali per il prossimo quinquennio. Si tratta, fa sapere la stessa Cei, per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi di mons. Riccardo Battocchio, vescovo di Vittorio Veneto. Per la Liturgia: mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace. Per il Servizio della carità e la salute: mons. Benoni Ambarus, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico. Per il Clero e la vita consacrata: mons. Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli. Per il Laicato: mons. Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia. Per la Famiglia, i giovani e la vita: mons. Bernardino Giordano, vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello. Per l’Evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese: mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti. Per l’Ecumenismo e il dialogo: mons. Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli. Per l’Educazione cattolica, la scuola e l’università: mons. Daniele Gianotti, vescovo di Crema. Per i Problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace: mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso. Per la Cultura e le comunicazioni sociali: mons. Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro. Per le Migrazioni: mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo.

Ferro: «Riconoscimento prestigioso»

Il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che ha delega agli Affari dei culti e all’amministrazione del Fondo edifici di culto, esprime le proprie congratulazioni ai nuovi presidenti delle Commissioni episcopali della Conferenza episcopale italiana eletti dall’Assemblea generale della Cei, formulando a tutti loro gli auguri di buon lavoro per il delicato e importante servizio che saranno chiamati a svolgere nei prossimi anni al servizio della Chiesa italiana.

Un particolare sentimento di soddisfazione e vicinanza viene rivolto dal sottosegretario Ferro all’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, eletto presidente della Commissione episcopale per la Liturgia: «Si tratta di un riconoscimento prestigioso che valorizza il profilo umano, pastorale e culturale di mons. Maniago, la cui sensibilità e competenza sono unanimemente apprezzate ben oltre i confini dell’Arcidiocesi. Con mons. Maniago abbiamo consolidato in questi anni un rapporto intenso di collaborazione istituzionale, fondato sulla comune consapevolezza che i luoghi della fede rappresentano anche presìdi di comunità, identità e coesione sociale. Grazie a questo dialogo costante, stiamo dando concretezza ad interventi importanti e attesi da anni per il territorio dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Penso ai lavori di ristrutturazione del Duomo di Catanzaro, che nei giorni scorsi hanno vissuto un momento di straordinaria emozione con la delicata calata della statua della Madonna dalla sommità del campanile, un’immagine che ha toccato profondamente il cuore dei catanzaresi e che accompagnerà il necessario percorso di restauro e valorizzazione. Così come penso all’impegno per il recupero della Chiesa della Maddalena. Rivolgo a mons. Maniago i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e autorevole incarico».

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