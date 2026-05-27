La Calabria perduta del Pd

tra rassegnazione e disimpegno

LAMEZIA TERME Sembra un film che si replica stancamente ormai da troppo tempo, quello del Pd alle prese con una sorta, quasi, di “disimpegno” dalla Calabria. Non c’è, al momento, infatti, altra spiegazione plausibile al clima di rassegnazione che si percepisce negli ambienti locali del partito di Elly Schlein, anche all’indomani dei risultati del test elettorale delle amministrative del 24 e 25 maggio. Che, in Calabria, quasi otto mesi dopo la sconfitta alle regionali, è di fatto coinciso con la vera e propria resa, quasi senza colpo ferire, registrata in due piazze strategiche e importanti come gli unici due capoluoghi di provincia al voto nella regione: Reggio e di Crotone. In riva dello Stretto in particolare, i dem hanno dovuto assistere, quasi paralizzati, alla irresistibile ascesa di Francesco ‘Ciccio’ Cannizzaro, vice capogruppo alla Camera e neo confermato coordinatore regionale di Forza Italia, che ha ipotecato la vittoria (anche se nessuno aveva preventivato queste proporzioni) già all’indomani della decisione di ufficializzare la sua candidatura a fine marzo scorso. In una città che negli ultimi dodici anni – tra problematiche giudiziarie e politiche – è stata saldamente in mano al centrosinistra a trazione Pd guidato dall’ex enfant prodige Giuseppe Falcomatà, si è consumato un ribaltamento di forze che ha dello straordinario. E non stiamo parlando, beninteso, dell’ultimo comune calabrese o di una landa sperduta tra le montagne dell’Aspromonte, ma di uno dei più popolosi e importanti agglomerati urbani, per di più città metropolitana, dell’intero Mezzogiorno. Peraltro, città di origine e di residenza del deputato e segretario regionale del partito, Nicola Irto. Certo le condizioni di partenza erano tutt’altro che favorevoli: nessuna traccia del campo largo di cui si discute da tempo e con un’intesa elettorale che si è limitata alla presenza di Pd e Avs. Non pervenuti i Cinquestelle e le altre formazioni che dovrebbero fare parte dell’alleanza progressista in lizza a livello nazionale per contrastare la coalizione che sostiene Giorgia Meloni. Con, in più, la defezione di Azione che ha trovato accoglienza proprio nel centrodestra di Cannizzaro a rappresentare, quasi, una sorta di esperimento da riproporre, chissà, anche su scala nazionale. Cosa dire poi di Crotone, l’ex piazzaforte rossa della Calabria, dove il Pd è costretto a leccarsi le ferite sanguinolente di una sconfitta pesante e che sembra destinata a lasciare il segno anche al di fuori della cinta muraria. Nel capoluogo ionico che ha confermato in modo plebiscitario, con oltre il 60% dei voti, la fiducia al sindaco uscente Vincenzo Voce, eletto una prima volta come civico e poi riposizionatosi nell’alveo del centrodestra di Occhiuto, la ricetta applicata dal deputato dem Nico Stumpo, crotonese di origine (è di Cotronei), inviato da Roma qualche mese addietro per tentare di rimettere in sesto i cocci del partito dopo le dimissioni dei vertici cittadini e provinciali, non ha ottenuto i risultati auspicati alla vigilia. A conti fatti e riportati alla giusta dimensione i forse troppo precoci entusiasmi emersi dopo i risultati del referendum sulla giustizia che, anche in Calabria, avevano aperto alla speranza il cuore del fronte progressista, sarebbe il caso di aprire una discussione sullo stato di salute di un Pd, di cui nessuno mette in discussione la leadership nel campo progressista, ma avvinto all’apparenza da una sorta di ignavia politica che perdura, con tutti gli annessi e connessi negativi del caso, ormai da troppo tempo. (redazione@corrierecal.it)

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