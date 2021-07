«Se ne è andato un mite signore di campagna»

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di Nicola Capogreco in ricordo di Rocco Simone, titolare e fondatore del ristorante albergo “La Fontanella” in località Moschetta di Locri, scomparso ieri nella cittadina reggina:

Quando ad andarsene è un mite signore di campagna, che per anni ha fatto parte della tua vita, hai la sensazione di avere subito uno scippo. Rocco, un vero signore di campagna, a differenza di tanti che in questa terra hanno preferito il miraggio del progresso al mantenimento della tradizione, ha sapientemente costruito prima una famiglia e poi un’azienda.

Il suo ristorante, con la lungimirante e determinata guida della moglie e l’attenta conduzione dei figli e della nuora, per molti di noi è risultato essere una seconda casa. Accogliente, discreta e coccolante come vorresti che fosse sempre la tua.

Il principio di accoglienza ha ispirato la sua vita terrena e, in questo suo modo di fare, le quattro chiacchiere che facevi con lui, erano importanti perché riuscivi sempre a capire, alla fine della conversazione, che non ci sarebbe stato nessun futuro senza il rispetto del passato e il riconoscimento identitario di appartenenza a questa benedetta terra: la Calabria, la Locride. Una sorta di inferno bellissimo.

Ci mancherai Rocco, ci mancheranno le lunghe discussioni sulla vita di campagna che facevano in piazzetta a Locri. Ci mancherà il tuo modo riservato con cui ti ponevi, ma nulla potrà toglierci dai nostri ricordi la tua immagine di persona perbene e laboriosa e che partendo da una piccola bottega è riuscita a costruire un’ attività di eccellenza che è divenuta uno dei punti di riferimento dell’offerta turistica della Locride.

*imprenditore